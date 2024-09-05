رقم تاريخي في الميركاتو.. 6.4 مليار دولار قيمة الانتقالات الصيفية

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رقماً صادماً ومبلغاً ضخماً لا يصدق، يتعلق بحجم الانتقالات الصيفية الراهنة، كاشفاً بأن 11 ألف انتقال دولي تم تسجيلها على مستوى العالم خلال الانتقالات الصيفية الحالية، بزيادة 4.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأوضح الفيفا أن هذا الرقم لم يتكرر من قبل في تاريخ اللعبة، وكان الرقم القياسي لعمليات انتقالات اللاعبين هو 10.490 انتقال في صيف 2023.

وباتت فترات الانتقالات في عالم كرة القدم، بمثابة محرك اقتصادي قوي بين الأندية، سواء في حركة البيع أو شراء اللاعبين، وكعادتها تصدرت إنجلترا عدد الانتقالات الواردة، بواقع 526 إنتقالاً، تليها أندية البرازيل والبرتغال.

وأنفقت الأندية أكثر من 6.40 مليار دولار على رسوم الانتقالات، وهو ثاني أعلى رقم على الإطلاق في تاريخ كرة القدم، و تم إنفاق حوالي 5.58 مليار دولار في أوروبا وحدها، وتهيمن الأندية الإنجليزية على رسوم الانتقالات في فترة منتصف العام.

وتصدرت أندية البريميرليج قائمة الأندية الأكثرإنفاقاً للأموال في تلك القائمة بـ1.6 مليار دولار، فيما أنفقت أندية القارة العجوز نحو 5.58 مليار دولار، بينما أنفقت أندية السعودية 431 مليون دولار.

وانخفض إنفاق أندية إنجلترا بنسبة 15.5% من 2 مليار دولار العام الماضي، وهي الطريقة المثلى التي انتهجتها الأندية بعد المخاوف بشأن العقوبات المحتملة لعدم الامتثال لقواعد الربح والاستدامة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما انخفض إنفاق الأندية الكبرى في دوري المملكة العربية السعودية للمحترفين بنسبة 50.74%، من 875 مليون دولار العام الماضي إلى 431 مليون دولار هذا الموسم، ومن المقرر ان تغلق تسجيلات الانتقالات في الدوري السعودي في أكتوبر المقبل.