تألق المحترفين مع أنديتهم "رسالة طمأنينة" لـ منتخب مصر

ياسر رشاد - القاهرة - منح تألق وتوهج النجوم المصريين في الدوريات الأوروبية الكبرى رسالة طمأنينة للجهاز الفني للمنتخب قبل مواجهة الرأس الاخضر وبتسوانا يومي 6 و10 سبتمبر في تصفيات كأس الامم الافريقية، خاصة الثلاثي الهجومي للمنتخب الوطني، محمد صلاح نجم ليفربول، ومصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي، وعمر مرموش جناح آينتراخت فرانكفورت الألماني.

بدأت حكاية التألق من المحترفين المصريين، عند محمد صلاح، الذي واصل "جلد" غريم ليفربول التاريخي مانشستر يونايتد، بعدما شارك الفرعون في الثلاثية الاستثنائية، في آخر جولات الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل فترة التوقف الراهنة.

وشهدت المباراة صنع صلاح هدفين في المباراة سجلهما الكولومبي لويس دياز، ولم يتوقف "مو" عند ذلك حيث سجل الهدف الثالث والأخير لفريقه.

وبات صلاح من اكثر اللاعبين الذين سجلوا ضد المان يونايتد بملعب أولد ترافورد وذلك في مختلف البطولات، بواقع 13 هدفاً، حيث سجل 10 وصنع 3، وأصبح اليونايتد أكثر فريق يقوم أمامه صلاح بإسهامات تهديفية على مستوى الـ6 الكبار في إنجلترا، بإجمالي بنحو 21 هدفاً.

وخاض صلاح 20 مباراة ضد مان يونايتد في مختلف المسابقات، سجل فيها 15 هدفاً وصنع 6، ومن ثم أصبح صلاح أكثر من صنع أمام اليونايتد في البريميرليج تاريخيًا.

وشهد إنطلاق الموسم الجديد، تألق استثنائي لمحمد صلاح، حيث استطاع تسجيل 3 أهداف وصناعة مثلهما، خلال أول 3 مباريات من عمر البريميرليج 2025، علماً بان عقده مع الريدز ينتهي مع ختام موسم 2024/2025.

ومن البريميرليج إلى الدوري الفرنسي، حيث افتتح الدولي المصري مصطفى محمد أهدافه مع نانت هذا الموسم 2024-2025، بعدما أثيرت الشكوك بشأن مستقبله في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، ولكنه قرر التركيز على مسيرته مع نانت.

وسجل صاحب الـ26 عاما هدفًا في شباك مونبلييه، ضمن منافسات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الفرنسي، ليقود "الأناكوندا" فريقه للفوز بثلاثية، ليرفع "الكناري" رصيده إلى 7 نقاط في صدارة الدوري الفرنسي بعد ثلاث جولات.

وقاد الدولي عمر مرموش فريقه آينتراخت فرانكفورت للفوز على هوفنهايم في الدوري الألماني، وتألق مرموش بشكل لافت في مباراة فرانكفورت الأخيرة، قبل التوقف الدولي، حيث صنع الهدف الأول وسجل الهدف الثالث، وأصبحت المرة الثالثة التي يتمكن فيها جناح الفراعنة من التسجيل والصناعة في نفس المباراة مع فرانكفورت بمسابقة البوندسليجا، بعدما فعل الأمر نفسه مرتين في الموسم الماضي.

وقاد عمر مرموش هجوم فرانكفورت منذ بداية اللقاء، وحصل على التقييم الأفضل (8.8) بين لاعبي الفريقين، وفقا لموقع "سوفا سكور" المتخصص في الإحصائيات.

من جهة اخري اكد مصدر داخل المنتخب الوطني أن المنتخب لن يترك محمد عبدالمنعم مع فريقه الفرنسي ولن يتنازل عن انضمامه للمعسكر، وخاطبنا نادي نيس ومصممون على وجوده وننتظر حضوره.

وأكدت ان تخلف اللاعب عن الحضور، هو مخالفة للوائح من جانبه ومن جانب نادي نيس، وهذا الأمر في يد اتحاد الكرة، لاتخاذ إجراءات قانونية، خاصة أن اللاعب لديه استدعاء واضح للانضمام لمنتخب بلاده في التوقيت الدولي وأجندة الفيفا، وخطاب الاستدعاء وصل لناديه، وبالتالي فإن رفض اللاعب أو النادي الانضمام، يمثل مخالفة تستوجب الحساب من الاتحاد الدولي لكرة القدم.