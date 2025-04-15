تعزيز الاستدامة والأمن الغذائي

وقعت مؤسسة «حفظ النعمة«الأهلية، اتفاقية تعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)؛ تهدف إلى رفع الوعي المجتمعي بأهمية الحد من الهدر الغذائي، وتعزيز التعاون والشراكة المجتمعية لتكامل الجهود نحو تحقيق الأهداف المشتركة بين الطرفين.

وأكد الأمين العام لمؤسسة حفظ النعمة، المهندس عبدالله بن عبدالرحمن بن سعيد، أن الاتفاقية تأتي في إطار تعزيز الشراكات الإستراتيجية لدعم، وتمكين القطاع الخيري في تحقيق أهدافه ومبادراته المجتمعية، مشيرًا إلى أن هذا التعاون ينسجم مع توجيهات القيادة، ويتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجالي الاستدامة البيئية والأمن الغذائي.

خفض الهدر

وتضم الاتفاقية عددًا من البنود، التي سيتم بموجبها تبادل المعلومات والخبرات، وتطوير المبادرات المشتركة، إلى جانب تعزيز برامج الحد من الهدر الغذائي، وابتكار مؤشرات وأدوات علمية دقيقة لقياس وتحليل البيانات المتعلقة به، بما يُسهم في اتخاذ قرارات فعّالة بهذا الشأن، كما تتضمن الاتفاقية التعاون في تنفيذ المسابقات والجوائز المرتبطة بالهدر الغذائي، دعمًا للهدف الثاني عشر من أهداف التنمية المستدامة، الساعي إلى خفض نسبة هدر الطعام للفرد إلى النصف بحلول عام 2030.

توعية المجتمع

وتشمل الاتفاقية التعاون في تصميم وتنفيذ البرامج التوعوية، من خلال الاستفادة من "وصفة التغيير" المقدمة من برنامج الأمم المتحدة للبيئة، مع إطلاق حملات موسمية للتوعية خلال شهر رمضان، وموسم الحج، والأيام العالمية للأمم المتحدة؛ لنشر أفضل الممارسات في تقليل الهدر والحفاظ على البيئة.

يذكر أن مؤسسة حفظ النعمة، تسعى جاهدةً إلى توقيع عديد من الاتفاقيات مع الجهات والمنظمات؛ سعيًا لتحقيق الأهداف في جوانب عدة، ومنها: الحد من الهدر الغذائي، وتوعية المجتمع وتثقيفه بالأضرار الناتجة عن ذلك؛ بما ينعكس إيجابًا على حفظ النعمة.