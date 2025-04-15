1305 شكاوى ضد شركات التأمين

كشفت هيئة التأمين، أن إجمالي الشكاوى المسجلة ضد شركات التأمين خلال الربع الأول من العام الجاري، بلغت 752 شكوى تتعلق بتأمين المركبات، و553 شكوى تتعلق بالتأمين الصحي، ويأتي مؤشر الشكاوى الذي أصدرته الهيئة في إطار التعامل بمستوى أكثر شفافية ووضوحاً مما يساعد على اتخاذ قرارات تأمينية سليمة، وسعيًا لتعزيز التنافسية ورفع الجودة بين الشركات المقدمة للخدمات التأمينية.

اتخاذ الإجراءات

بحسب المؤشر، فان الشكاوى المصعدة إليها هي تلك التي لم يتم حلها من قبل شركات التأمين خلال المدة المحددة، حيث تبدأ آلية تقديم الشكاوى بتواصل المستفيد مباشرة مع شركة التأمين المقدمة للخدمة، وفي حال عدم معالجة الشكوى أو عدم تجاوب الشركة خلال 5 أيام عمل بعد اكتمال المتطلبات، فإنه يحق للمستفيد تصعيدها إلى هيئة التأمين عبر موقعها الإلكتروني لتتولى الهيئة متابعة الشكوى مع الشركة المعنية لضمان حلها واتخاذ الإجراءات اللازمة، بهدف توفير تجربة تأمينية سلسة وآمنة تتوافق مع أعلى معايير الجودة لحاملي الوثائق التأمينية.

تطوير القطاع

وتستهدف هيئة التأمين في كافة عملياتها التطويرية في قطاع التأمين حاملي الوثائق التأمينية والمستفيدين منها، إذ تعمل على تقديم تجربة مختلفة تعزز من تجربتهم وتزيد من مستوى رضاهم، وتؤكد هيئة التأمين سعيها الدائم لتطوير قطاع التأمين وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة من منظومة القطاع بما يتناسب مع احتياجات المستفيدين ويحقق تطلعاتهم.

يذكر أن هيئة التأمين أُنشئت بموجب مجلس الوزراء رقم 85 في تاريخ 28/1/1445، وذلك لتنظيم قطاع التأمين في المملكة والإشراف والرقابة بما في ذلك يدعم ويعزز من فاعلية القطاع، والعمل على تنمية الوعي التأميني، وحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين، واستقرار قطاع التأمين، وترسيخ الحقوق التأمينة.