شكرا لمتابعة خبر عن المسند: أول البرد توقّاه وآخره تلقّاه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حذّر أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقًا)، ونائب رئيس جمعية الطقس والمناخ، الدكتور عبدالله المسند، من بداية موسم البرد وتقبل نهايته .

وقال المسند عبر حسابه الرسمي على منصة إكس :” أول البرد توقّاه وآخر البرد تلقّاه، هذا المثل يُحذّر من بداية موسم البرد، ويحثّ على الاحتياط له، لأن الجسم لم يتأقلم بعد، بينما يُشجّع على تقبّل نهايته لأن الجسم يكون قد تكيّف مع البرودة، وقد بدأت درجات الحرارة بالاعتدال.”

‏وأضاف:” أول البرد مُحرِق، وآخره مورِق، ويفعل بالأبدان كما يفعل بالأشجار، مثل بليغ يصوّر البرد في بدايته كشيء “مُحرِق” أي مُتعب ومُنهك للأبدان، تمامًا كما تحترق أوراق الشجر في بداية الشتاء، أما في نهايته فيُورِق، أي تبدأ الأشجار في التورّق استعدادًا للربيع، وكذلك الأبدان تنتعش وتتعافى. فالتشبيه بين الإنسان والطبيعة هنا في غاية الإبداع.”

‏وتابع:” هذه الأمثال تُظهر حكمة الأوائل في ربط الصحة بتقلبات الطقس، وتُعدّ من الإرث الشعبي الذي يعكس فهمًا عميقًا لتأثير المواسم على الإنسان والبيئة.”

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