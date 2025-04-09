شكرا لمتابعة خبر عن اكتشاف أطول سجل مناخي بالعالم يزيد عمره على 8 ملايين عام.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت هيئة التراث عن اكتشاف أطول سجل مناخي في العالم يزيد عمره على 8 ملايين عام.

وقال مدير قطاع الآثار في هيئة التراث الدكتو عجب العتيبي، خلال مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء: “أن الاكتشاف الذي نشر فى مجلة nature العلمية، هو عبارة عن دراسة لأطول سجل مناخي في الجزيرة العربية”.

وأضاف العتيبي: “الاكتشاف يعتمد على الترسبات الكهفية والذي يعد من أطول السجلات المناخية بالعالم ويغطي فترة زمنية تبلغ 8 ملايين سنة”.