السعودية | جزيرة “أمهات”.. وجهة مثالية لتجربة الفخامة بشواطئها الصافية ورمالها البيضاء

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تحيط بجزيرة (أمهات) ضمن واجهة (البحر الأحمر) مياه صافية وشواطئ رملية بيضاء، وشعب مرجانية متنوعة، تجعلها وجهة مثالية لتجربة الفخامة والتمتع بالجمال الطبيعي.

وتضم الجزيرة منتجعًا يُعد من الأماكن الفريدة, وهو منتجع (نجومة ريتز-كارلتون ريزيرف) الذي يتميز بتجاربه الثقافية الأصيلة، والتزامه بالاستدامة، وموقعه الإستراتيجي.

وحصل المنتجع المطوّر من قِبل شركة (البحر الأحمر الدولية) على جائزة أفضل فندق جديد لعام 2024 من دليل “فوربس” للسفر, الذي يقدم للزوار تجربة استكشافية فريدة، والتعرف على أسرار أحد أكثر الحيود المرجانية سحرًا وازدهارًا في العالم.

ويضم المنتجع مجموعة من المشاريع الاستثنائية عالميًا، التي تقدم تجارب استكشافية متجددة وتمنح الزوار فرصة لاكتشاف تجارب لا مثيل لها, و 63 وحدة فندقية فاخرة عائمة وشاطئية تتنوع بين غرف نوم واحدة إلى 4 غرف نوم.

ويقدم المنتجع تجارب ثقافية سعودية أصيلة، إلى جانب تجارب فاخرة وسط بيئة طبيعية خلابة، مع التزام كامل بالاستدامة, وتمثل جاهزة أفضل فندق جديد لعام 2024, إنجازًا وجزءًا من الجهود الإستراتيجية التي تبذلها المملكة ممثلة في شركة (البحر الأحمر الدولية)، لترسيخ مكانتها وجهةً سياحيةً رائدةً عالميًا، عبر تقديم تجارب ضيافة استثنائية ترتقي إلى أعلى المعايير الدولية.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط