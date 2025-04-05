محافظة حريملاء والبلدية تحتفلان بالعيد

أقامت محافظة حريملاء والبلدية احتفالا بمناسبة عيد الفطر المبارك في قصر الاحتفالات وسط المحافظة بحضور المحافظ مسلط بن ناصر بن سعيدان، ورئيس البلدية المهندس عبدالمحسن بن عبدالله الحمادي، ومديري الإدارات الحكومية، ورؤساء المراكز التابعة للمحافظة، والأعيان والوجهاء ورجال الأعمال.

وقد بدأ الاحتفال بكلمة للمحافظ، رفع من خلالها نيابة عن أهالي حريملاء التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك إلى خادم الحرمين الشريفين وولي العهد ووزير الداخلية، وأمير منطقة الرياض ونائبه.

وأشاد ابن سعيدان إلى الازدهار والتنمية اللذين تشهدهما المحافظة في شتى المجالات، وأهمية العيد والفرحة التي يعيشها الأهالي، والتكاتف بين أبناء المحافظة في بناء هذا البلد العظيم.

وشاهد الحضور أوبريتا بعنوان «فرحة العيد»، ثم تم تقديم عدد من لوحات الفلكلور، من بينها فن العرضة السعودية، ثم قُدمت قصيدة شعرية بهذه المناسبة.

بعدها كرم ابن سعيدان عددا من الجهات الحكومية التي شاركت في تجهيز الاحتفال، ثم أدت الفرقة الشعبية ألوانا فلكلورية عدة نالت استحسان الحضور من أهالي حريملاء من الجنسين. كما شارك المحافظ ابن سعيدان بحديقة المحافظة في مجموعة من الفعاليات التي تخص الأسرة والطفل.