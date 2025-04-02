شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة المنورة..أكثر من مليون مستفيد من المناشط الدعوية في رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثف فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة، جهوده الدعوية خلال شهر رمضان، لهذا العام 1446هـ، في عددٍ من الجوامع والمساجد والدوائر الحكومية.

إضافة إلى تصاميم ومنشورات إعلامية نُشرت عبر عدة وسائل إعلامية مختلفة بلغ عدد المستفيدين منها 1,094,507 مستفيدين.

33 برنامجًا لدعوة الجاليات

وأوضح التقرير الصادر تنفيذ أكثر من 23 ألف منشط ومادة دعوية تمثلت في 21477 درسًا و1308 كلمات دعوية و381 محاضرة و115 بطاقة دعوية و30 مقطعا مرئيًا و177 إعلانًا ومادتين في مجال الأمن الفكري.



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المناشط الدعوية والتوعوية

وبلغ عدد ما نُفذ في الدوائر الحكومية 123 منشطًا، إضافة إلى عدة برامج كبرنامج 30 إضاءة من خلال منشورات رمضانية بلغ عددها 59 منشورًا رمضانيًا و33 برنامجًا لدعوة الجاليات في 13 مسجدًا.

أكد مدير عام فرع الوزارة بالمدينة المنورة أسامه بن زيد المدخلي، أن تلك الجهود تأتي حرصًا من الوزارة على تقديم جميع الخدمات الدعوية بتكثيف البرامج والمناشط الدعوية والتوعوية في شهر رمضان، لتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم في هذا الشهر الكريم.