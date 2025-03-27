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شكرا لقرائتكم خبر عن 15 ترخيصًا جديدًا لـ ”الري“ في مجال المياه المعالجة ومرافق الخدمة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - حصلت المؤسسة العامة للري على تراخيص جديدة من الهيئة السعودية للمياه، وشملت هذه التراخيص رخصة أساسية لمزاولة نشاط نقل وتوزيع المياه المعالجة.
هذا بالإضافة إلى أربع عشرة رخصة أخرى لمرافق خدمة متنوعة تابعة للمؤسسة، وذلك بموجب اللوائح المعتمدة من الهيئة.
وأوضحت أن الحصول على هذه التراخيص سيمكنها من دعم القطاعات المستفيدة بحلول مبتكرة وفعالة تضمن الاستخدام الأمثل للمياه المعالجة، مشيرةً إلى أن عملياتها ستواكب أعلى المعايير التشغيلية والتنظيمية المعتمدة في هذا المجال الحيوي.
وتأتي هذه الخطوة التنظيمية الهامة في سياق التزام المؤسسة بتطبيق مقتضيات نظام المياه ولوائحه التنفيذية الصادرة مؤخرًا، وترسيخ دورها المحوري كجهة رائدة في تحسين كفاءة استخدام مختلف الموارد المائية المتاحة وضمان استدامتها للأجيال القادمة.
وتواصل المؤسسة العامة للري عملها الدؤوب على تطوير وتنفيذ استراتيجيات مبتكرة ومستدامة، تهدف إلى رفع كفاءة استخدام الموارد المائية المحدودة إلى أقصى درجة ممكنة.
كما تعمل على التوسع المدروس في تطبيقات وخدمات الري الحديثة، مما يعكس دورها الاستراتيجي في إيجاد التوازن المنشود بين تلبية الاحتياجات التنموية المتزايدة لمختلف القطاعات، والحفاظ على الموارد الطبيعية الثمينة وصونها لمستقبل المملكة.
هذا بالإضافة إلى أربع عشرة رخصة أخرى لمرافق خدمة متنوعة تابعة للمؤسسة، وذلك بموجب اللوائح المعتمدة من الهيئة.
تحسين استدامة الموارد المائيةوأكدت المؤسسة العامة للري أن هذا الإنجاز يمثل دفعة قوية لجهودها المتواصلة نحو تحسين استدامة الموارد المائية على المستوى الوطني.
وأوضحت أن الحصول على هذه التراخيص سيمكنها من دعم القطاعات المستفيدة بحلول مبتكرة وفعالة تضمن الاستخدام الأمثل للمياه المعالجة، مشيرةً إلى أن عملياتها ستواكب أعلى المعايير التشغيلية والتنظيمية المعتمدة في هذا المجال الحيوي.
وتأتي هذه الخطوة التنظيمية الهامة في سياق التزام المؤسسة بتطبيق مقتضيات نظام المياه ولوائحه التنفيذية الصادرة مؤخرًا، وترسيخ دورها المحوري كجهة رائدة في تحسين كفاءة استخدام مختلف الموارد المائية المتاحة وضمان استدامتها للأجيال القادمة.
رفع كفاءة استخدام الموارد المائيةوشددت المؤسسة على أن هذه الجهود تساهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تتماشى كلياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الطموحة.
وتواصل المؤسسة العامة للري عملها الدؤوب على تطوير وتنفيذ استراتيجيات مبتكرة ومستدامة، تهدف إلى رفع كفاءة استخدام الموارد المائية المحدودة إلى أقصى درجة ممكنة.
كما تعمل على التوسع المدروس في تطبيقات وخدمات الري الحديثة، مما يعكس دورها الاستراتيجي في إيجاد التوازن المنشود بين تلبية الاحتياجات التنموية المتزايدة لمختلف القطاعات، والحفاظ على الموارد الطبيعية الثمينة وصونها لمستقبل المملكة.