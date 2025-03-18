شكرا لقرائتكم خبر عن رغم ارتفاع الأسعار.. إقبال كبير على أسواق الذهب والمجوهرات في الباحة والان نبدء بالتفاصيل

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38 محلًا ومعرضًا

المقتنيات المحببة إلى النفس

جولات ميدانية تفتيشية دورية

الدمام - شريف احمد - تشهد أسواق الذهب والمجوهرات في منطقة الباحة في هذه الأيام ومع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك، إقبالًا من المتسوقين والمتسوقات وحركة نشطة في عمليات الشراء، على الرغم من استمرار أسعار الذهب في الارتفاع.ويحرص البعض على شراء الذهب بهدف التزين به ولبسه في أيام عيد الفطر السعيد، نظرًا إلى كثرة اللقاءات والمناسبات العائلية والعامة، وإقامة حفلات الزواج وغيرها.إضافة إلى تقديمه كهدايا أو ادخاره للاستثمار المستقبلي.ويُعد سوق الذهب والمجوهرات في سوق البلد بمدينة الباحة من أكبر أسواق الذهب في المنطقة، ويضم أكثر من 38 محلًا ومعرضًا لبيع المصوغات الذهبية والفضية، وأسهم موقعه في وسط المنطقة والمحافظات التابعة لها في نشاط الحركة التجارية ودعم أسواق الذهب والمجوهرات.وأوضح أحد المتسوقين في سوق الذهب أحمد علي الزهراني، أن الحُلي والزينة من الذهب والمجوهرات من المقتنيات المحببة في النفس لما تتميز به من إظهار الرونق والبهاء لمرتاديها.وأضاف: مع اقتراب عيد الفطر المُبارك يحرص عدد من المواطنين والمقيمين بالمنطقة على زيارة محال الصاغة والمجوهرات لشراء أنواع الحُلِي، لاقتنائها أو تقديمها كهدايا للأمهات والزوجات اللاتي يحرصن على التزين به طيلة أيام عيد الفطر.إضافة إلى التزين به في المناسبات الوطنية، والأعراس، والأسرية، والاجتماعية.وأوضحت ليلي الغامدي أن الحُلي والزينة من الذهب والمجوهرات من المقتنيات المحببة إلى النفس لما تتميز به من إظهار الرونق والبهاء لمرتاديها خصوصًا أيام عيد الفطر.بدورها أشارت المتسوقة عبير الشهراني، إلى أن النساء يُقبِلن خلال شهر رمضان الكريم على شراء الذهب والمجوهرات، خصوصًا المصوغات الذهبية التي تحمل تصاميم وطنية تعكس الحب والانتماء لهذا الوطن المعطاء، إضافة إلى التصاميم العصرية الملائمة للاستخدام في مختلف المناسبات.وأكد محمد الغامدي صاحب محل في أسواق الذهب، أنهم اعتادوا هذا الإقبال في هذا الوقت من كل عام، ويُعد من أفضل المواسم التي تكثر فيها عمليات البيع والشراء مقارنة بالأيام العادية من السنة، مفيدًا بأن تجارة الذهب والمجوهرات تختلف من فترة إلى أخرى وتنشط بشكل كبير خلال شهر رمضان الكريم ومواسم الأعراس.وتجري الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة بالمنطقة جولات ميدانية تفتيشية دورية على 27 منفذ بيع الذهب والمعادن الثمينة في جميع أسواق الذهب، للتأكد من نظامية أعمالها وامتثالها لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ونظام مكافحة الغش التجاري، وتحديث قاعدة بيانات محال الذهب، وعدم وجود مخالفات في منافذ البيع.وتعمل أمانة منطقة الباحة على رقابة محلات الذهب، ويقع تحت اختصاصها وإصدار وتجديد الرخص وتطبيق اشتراطات الرخصة التجارية.