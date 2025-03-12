السعودية | رابطةُ العالم الإسلامي تُثمِّن لمجلس الوزراء شُكرَهُ لعلماء مؤتمر “بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ثمَّنَتْ رابطة العالم الإسلامي، باعتزاز كبير، ما أعرب عنه مجلس الوزراء في جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، من شكرٍ لكبار عُلماء الأمة الإسلامية ومفكريها، المشاركين في المؤتمر الدولي: “بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية”.

وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، رفع معالي أمينها العام رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين -أيده الله- على رعايته لأعمال المؤتمر، الذي يأتي امتدادًا لنهج راسخ انتهجَتْهُ قيادة هذه البلاد المباركة؛ لخدمة الإسلام، وتعزيز تضامن المسلمين، واجتماع كلمتهم، ووحدة صفِّهم، وسعيها الريادي الدؤوب والمستحق لكل ما فيه رِفعَةُ الأمة، وعزة شُعوبها ورخائها.

وسأل معاليه الله -عز وجلّ- أن يُجزل المثوبة لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، على ما يُقدّمانِهِ من رعايةٍ واحتضانٍ للأمة الإسلامية، وحرصهِما على كلِّ ما فيه خيرُها ونفعُها وصلاحُ شأنِها.

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