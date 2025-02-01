شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس في المملكة.. أمطار غزيرة على منطقة جازان والان نبدء بالتفاصيل

الطقس في المملكة

الدمام - شريف احمد - هطلت مساء اليوم، أمطار غزيرة على منطقة جازان.وشملت محافظات هروب، والعيدابي، والعارضة، وعددًا من المراكز والقرى التابعة لها.كان المركز الوطني للأرصاد، أعلن حالة الطقس المتوقعة السبت في المملكة.حسب بيان الأرصاد، يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك خاصة الساحلية منها، وتمتد إلى أجزاء من مناطق الجوف، حائل والحدود الشمالية.في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة، وكذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.