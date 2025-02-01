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حالة الطقس في المملكة.. أمطار غزيرة على منطقة جازان

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واس - جيزان 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس في المملكة.. أمطار غزيرة على منطقة جازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هطلت مساء اليوم، أمطار غزيرة على منطقة جازان.
وشملت محافظات هروب، والعيدابي، والعارضة، وعددًا من المراكز والقرى التابعة لها.
أمطار غزيرة على منطقة جازان - أرشيفية

الطقس في المملكة

كان المركز الوطني للأرصاد، أعلن حالة الطقس المتوقعة السبت في المملكة.
حسب بيان الأرصاد، يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك خاصة الساحلية منها، وتمتد إلى أجزاء من مناطق الجوف، حائل والحدود الشمالية.
أمطار على منطقة جازان - أرشيفية

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة، وكذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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