14 مليون صورة لتوثيق المخالفات البلدية

وظفت وزارة البلديات والإسكان التكنولوجيا وتقنيات الذكاء الاصطناعي في عديد من الخدمات البلدية، لا سيما في معالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري، إذ تم التقاط قرابة 14 مليون صورة عبر «عدسة بلدي»، إضافة إلى معالجة أكثر من 1.2 مليون بلاغ للتشوهات البصري عبر الأمانات في مختلف مناطق المملكة، كما استفاد 500 ألف شخص من خدمات «بلدي لايف ستايل» خلال عام 2024.

276 ألف رخصة

كشفت الوزارة، عن إصدار أكثر من 276 ألف رخصة إنشائية عبر تطبيق بلدي خلال عام 2024، وبنسبة نمو بلغت 80% عن العام الماضي، فيما بلغ إجمالي الرخص التجارية الصادرة أكثر من 130 ألف رخصة، وبنسبة نمو تجاوزت 149%، كما بلغ عدد الشهادات الصحية الصادرة خلال العام ذاته أكثر من 811 ألف شهادة صحية، وبنسبة نمو بلغت 45%، بينما بلغ إجمالي عدد شهادات امتثال المباني قرابة 100 ألف شهادة في مختلف مناطق المملكة.

مساحات خضراء

أشارت الوزارة إلى استمرار جهود أنسنة المدن وتحسين المشهد الحضري لتعزيز رفاهية العيش في المملكة، إذ تم إطلاق المرحلة الثانية من مشروع بهجة الذي تضمن إنشاء وتنفيذ 357 حديقة وتدخلًا حضريًا في الأحياء والمجتمعات السكنية في مختلف المناطق، بهدف توفير مساحات خضراء واسعة لممارسة الأنشطة الترفيهية ورفع نصيب الفرد من المسطحات الخضراء، مما أسهم في زيادة وصول السكان إلى الحدائق ضمن نطاق 800 متر ليصل إلى 58%.

البنية التحتية والتنظيم 2024

65 % رفع مؤشر جودة الطرق

8 مخططات لتصريف السيول

80 مردمًا حولت مرادم هندسية

44 دليلًا للاشتراطات البلدية

5.1 ملايين جولة رقابية

100 % نسبة النمو