استشهاد 12 فلسطينيًّا في قصف إسرائيلي على منزلين جنوب قطاع غزة

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محمد بن مسعود - الدمام - استُشهد 12 فلسطينيًّا، وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف إسرائيلي اليوم، استهدف منزلين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد عشرة فلسطينيين من عائلة واحدة، في غارة إسرائيلية على منزل بمدينة خان يونس، كما انتشلت الطواقم الطبية سيدة وطفلتها، جراء قصف إسرائيلي على منزل في بلدة عبسان الكبيرة شرق المدينة.. تَرافق ذلك مع قصف مدفعي وجوي مكثّف طال مناطق متفرقة في القطاع.

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