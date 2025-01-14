221 ألف إندونيسي سيؤدون فريضة الحج هذا العام

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 14 يناير 2025, 6:27 صباحاً

أعلنت الحكومة الإندونيسية أن عدد حجاجها لهذا العام سيصل إلى 221 ألف حاج من جميع مناطق إندونيسيا، إضافة إلى 2210 موظفين من بعثة الحج. وصرّح وزير الشؤون الدينية، نصر الدين عمر؛ بأن عملية مغادرة وعودة 221 ألف حاج ستتم عبر مطارَيْن في المملكة العربية السعودية. سيصل 110,500 حاج عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنوّرة، ويعودون عبر مطار الملك عبدالعزيز في جدة، بينما سيصل 110,500 حاج آخر عبر مطار الملك عبدالعزيز في جدة، ويعودون عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنوّرة.

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