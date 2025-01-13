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الرياض - محمد الوسيري - نشرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أبرز تحديثات دليل توطين عقود التشغيل والصيانة في الجهات العامة.

توحيد آليات تطبيق متطلبات التوطين

ويسعى هذا الدليل إلى توحيد آليات تطبيق متطلبات التوطين وكفاءته في جميع العقود، ورفع نسب التوطين وتحديد الحد الأدنى للرواتب، ومتابعة الأداء والتطور الوظيفي لموظفي القطاع مع نقل المعرفة لهم وتحقيق الاستدامة الوظيفية.

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ويلزم الجهات العامة، أثناء إعداد كراسة المنافسة للعقد الجديد، بنقل جميع الموظفين السعوديين في العقد القائم إلى العقد الجديد، بعد موافقة الموظفين والمقاول القديم، وتسجيل وظائفهم ورواتبهم في العقد الجديد بحيث لا تقل الأجور والمزايا عن التي يتقاضونها في العقد السابق، مع ضمان معرفة المقاول الجديد بتلك التفاصيل وأخذها في الاعتبار عند تقديم عرضه للمنافسة على المشروع، حرضًا من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعي على تحقيق الأمان والاستقرار الوظيفي وتوفير مسار مهني واضح للسعوديين والسعوديات العاملين في هذا القطاع.