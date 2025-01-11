تحديث سرعات طريق السعودية - عمان عبر الربع الخالي

وأوضحت الهيئة في بيانها أنها رفعت السرعة من 90 كم/ساعة إلى 110 كم/ساعة من بداية تقاطع طريق البطحاء - سلوى وصولًا إلى مركز شيبة، بطول 356 كم.
كما رفعت السرعة من 90 كم/ساعة إلى 100 كم/ساعة انطلاقًا من مركز شيبة باتجاه منفذ الربع الخالي بمسافة 10 كم، في حين تستمر السرعة المحددة بـ90 كم/ساعة لبقية أجزاء الطريق وصولًا إلى منفذ الربع الخالي بطول 196 كم.
وبينت "هيئة الطرق" أن هذا التحديث جاء بعد دراسة ومراجعة لأجزاء الطريق، حيث تبين أنها تحقق السرعات التشغيلية المعلنة.
يُذكر أن طريق السعودية - عمان يعد من أهم الطرق الرئيسية نظرًا لدوره الحيوي في تعزيز الحركة السياحية والاقتصادية بين البلدين، بالإضافة إلى خدمته لضيوف الرحمن القادمين من سلطنة عمان. كما يُعتبر الطريق أعجوبة هندسية نظرًا لإنشائه في صحراء الربع الخالي وسط تضاريس معقدة وصعوبات فنية.
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