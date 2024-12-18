السعودية | انطلاق أسبوع الملاكمة لنزال “Fury vs Usyk Reignited”

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن انطلاق أسبوع الملاكمة لنزال “Fury vs Usyk Reignited” والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

انطلقت مساء الثلاثاء، فعاليات أسبوع الملاكمة لنزال”Fury vs Usyk Reignited”، بحضور معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، بالقمة التي ستجمع بين الأوكراني أولكسندرأوزيك والبريطاني تايسون فيوري السبت المقبل، على حلبة “المملكة أرينا” لتحديد البطل الأوحد للوزن الثقيل، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض 2024.

وأقيم حفل الاستقبال الكبير (Grand Arrival)، وسط أجواء حماسية في منطقة “بوليفارد رن واي” إحدى مناطق الموسم التي فتحت أبوابها اليوم أمام الجمهور.

وتأتي هذه المواجهة المرتقبة كإعادة للنزال الذي أقيم في شهر مايو الماضي، حيث يسعى أوزيك، المعروف بمهاراته الاستثنائية وسرعته داخل الحلبة، إلى تأكيد تفوقه وحصد جميع الأحزمة الرئيسية في فئة الوزن الثقيل، كما يتطلع تايسون فيوري الذي يتميز بخبرته الطويلة وقوته البدنية الهائلة، إلى رد اعتباره والعودة إلى عرش البطولة.

وتشهد النزالات مجموعة من المواجهات التي تجمع بين الأبطال الواعدين والمخضرمين في مختلف الأوزان، حيث يلتقي الأوكراني سيرهيبوهاتشوك مع البريطاني إيشمايل ديفيس في مواجهة قوية بوزن فوق المتوسط، بينما يدخل البريطاني موسيس إيتاوما نزالًا صعبًا أمام الأسترالي ديمسيماكيان في الوزن الثقيل.

كما سيشهد وزن الريشة مواجهة مرتقبة تجمع بين البريطاني بيتر ماغرايل والويلزي ريس إدواردز، في حين يواجه البريطاني جوني فيشر خصمه ديف ألين.

وفي مواجهة أخرى تعكس الصراع الشرس بوزن الريشة، يلتقي البريطاني إسحاق لوي مع الاسكتلندي لي ماكغريغور، بينما يدخل الأوكراني دانييل لابينفي تحدٍ جديد أمام البريطاني ديلان كولين في وزن خفيف الثقيل.

من جانبه، يواجه الأوكراني أندري نوفوتسكي المكسيكي إدغار راميريز في نزال الوزن الثقيل المتوسط.

ويختتم البطل السعودي محمد العقل مواجهات البطاقة التمهيدية بمنازلة خصمه المكسيكي جوشوا أوكامبو في وزن الوسط، حيث يسعى إلى ترسيخ حضوره على الساحة العالمية كونه أحد أبرز الملاكمين السعوديين الطامحين للوصول إلى منصات التتويج الدولية.

يذكر أنه سيقام في منطقة مصر بمنطقة بوليفارد وورلد، إحدى مناطق موسم الرياض غدًا ، التدريبات التي سيقوم بها الملاكمين وسط حضور واسع من مختلف دول العالم.

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