شكرا لقرائتكم خبر عن بتقنية "crispr".. المملكة توقع اتفاقية لتوطين العلاجات الجينية والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية