شكرا لقرائتكم خبر عن بتقنية "crispr".. المملكة توقع اتفاقية لتوطين العلاجات الجينية والان نبدء بالتفاصيل

توطين العلاجات الجينية

الدمام - شريف احمد - وقّعت وزارة الصحة مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة "فيرتكس” العالمية للأدوية، بمشاركة وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الاستثمار على هامش معرض CPHI الشرق الأوسط.وتهدف الاتفاقية إلى تسريع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية وتوطين تقنيات العلاجات الجينية والخلوية في المملكة باستخدام تقنية "CRISPR” المتطورة.وتعد الاتفاقية نقلة نوعية نحو تحقيق رؤية المملكة 2030، والتي تشمل إنشاء منشأة تصنيع متطورة للعلاجات الجينية والخلوية باستثمارات تزيد عن مليار ريال سعودي. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum) https://twitter.com/alyaum/status/1803524967381798987?ref_src=twsrc%5Etfwكما تسعى الاتفاقية إلى تعزيز منظومة البحث والتطوير في المملكة، وزيادة عدد التجارب السريرية، إلى جانب تطوير برامج تدريبية موجهة لإعداد الكفاءات السعودية لتصبح قادرة على قيادة قطاع التقنية الحيوية عالميًا.وتجسد الشراكة التزام المملكة بأن تصبح مركزًا إقليميًا وعالميًا في مجال العلاجات الجينية والخلوية، مع التركيز على الابتكار والتطور العلمي لتوفير حلول طبية حديثة للمرضى محليًا ودوليًا.