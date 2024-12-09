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خادم الحرمين يوافق على منح ميدالية الاستحقاق لـ 10 مواطنين

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لـ 10 مواطنين، لقاء تبرع كل منهم بدمه خمسين مرة.
وتضمنت أسماء المتبرعين الممنوحين ميدالية الاستحقاق: سامي بن معلث بن مساعد الحجيلي, خالد بن أحمد بن يوسف الغريب, سعد بن عبدالله بن عبدالرحمن العريفي, عبدالله بن محمد دغريري. التفاصيل: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum) https://twitter.com/alyaum/status/1808075987222942141?ref_src=twsrc%5Etfw

التبرع بالدم في

كما تضمنت الأسماء، عبدالعزيز عبدالله باعقبة, عبدالسلام بن صالح عبد الرحمن السلمان, عبدالعزيز بن أحمد بن محمد الحيان.
ومُنحت أيضا لوهيب بن إسماعيل بن عبد الله ديوان, والرقيب/ موسى بن عسران بن علي مباركي, ومحمد بن سعد بن مفلح الرشيدي.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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