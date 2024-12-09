شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يوافق على منح ميدالية الاستحقاق لـ 10 مواطنين والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لـ 10 مواطنين، لقاء تبرع كل منهم بدمه خمسين مرة.
وتضمنت أسماء المتبرعين الممنوحين ميدالية الاستحقاق: سامي بن معلث بن مساعد الحجيلي, خالد بن أحمد بن يوسف الغريب, سعد بن عبدالله بن عبدالرحمن العريفي, عبدالله بن محمد دغريري. التفاصيل: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum) https://twitter.com/alyaum/status/1808075987222942141?ref_src=twsrc%5Etfw
ومُنحت أيضا لوهيب بن إسماعيل بن عبد الله ديوان, والرقيب/ موسى بن عسران بن علي مباركي, ومحمد بن سعد بن مفلح الرشيدي.
وتضمنت أسماء المتبرعين الممنوحين ميدالية الاستحقاق: سامي بن معلث بن مساعد الحجيلي, خالد بن أحمد بن يوسف الغريب, سعد بن عبدالله بن عبدالرحمن العريفي, عبدالله بن محمد دغريري. التفاصيل: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum) https://twitter.com/alyaum/status/1808075987222942141?ref_src=twsrc%5Etfw
التبرع بالدم في السعوديةكما تضمنت الأسماء، عبدالعزيز عبدالله باعقبة, عبدالسلام بن صالح عبد الرحمن السلمان, عبدالعزيز بن أحمد بن محمد الحيان.
ومُنحت أيضا لوهيب بن إسماعيل بن عبد الله ديوان, والرقيب/ موسى بن عسران بن علي مباركي, ومحمد بن سعد بن مفلح الرشيدي.