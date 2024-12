شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يوافق على منح ميدالية الاستحقاق لـ 10 مواطنين والان نبدء بالتفاصيل

التبرع بالدم في السعودية

الدمام - شريف احمد - صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لـ 10 مواطنين، لقاء تبرع كل منهم بدمه خمسين مرة.وتضمنت أسماء المتبرعين الممنوحين ميدالية الاستحقاق: سامي بن معلث بن مساعد الحجيلي, خالد بن أحمد بن يوسف الغريب, سعد بن عبدالله بن عبدالرحمن العريفي, عبدالله بن محمد دغريري. التفاصيل: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum) https://twitter.com/alyaum/status/1808075987222942141?ref_src=twsrc%5Etfwكما تضمنت الأسماء، عبدالعزيز عبدالله باعقبة, عبدالسلام بن صالح عبد الرحمن السلمان, عبدالعزيز بن أحمد بن محمد الحيان.ومُنحت أيضا لوهيب بن إسماعيل بن عبد الله ديوان, والرقيب/ موسى بن عسران بن علي مباركي, ومحمد بن سعد بن مفلح الرشيدي.