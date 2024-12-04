اختتام ملتقى جودة الحياة الجامعية والمهنية لذوي الإعاقة بجامعة الأميرة نورة

اختتمت كلية التربية والتنمية البشرية في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، يوم أمس الثلاثاء 3 ديسمبر 2024م، ملتقى "جودة الحياة الجامعية والمهنية لذوي الإعاقة: تجارب وحلول ماذا بعد الثانوية؟"، والذي نظَّمته الكلية بالتزامن مع اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، وسط حضور عددٍ من أعضاء هيئة التدريس، والمختصين في مجال الإعاقة، والأفراد من ذوي الإعاقة وأسرهم.

وجاء تنظيم الملتقى عن بُعد؛ بهدف التوعية بأهمية تهيئة الأشخاص ذوي الإعاقة للحياة الجامعية والمهنية، والتوعية بالصعوبات والتحديات التي تواجههم وأسرهم بعد مرحلة التعليم العام، إضافة إلى التوعية بحقوق ذوي الإعاقة في المملكة، وصولًا إلى تحقيق فهم أعمق للقضايا التي تواجه ذوي الإعاقة، وتمكينهم من المشاركة بشكل فاعل في الحياة المهنية.

وناقش الملتقى من خلال عدد من المختصات في مجال التربية الخاصة بقسم التعليم والتعلُّم بالجامعة 4 محاور، وهي: "جودة الحياة المهنية للأشخاص ذوي الإعاقة"، و"التحديات النفسية للطلاب ذوي الإعاقة في التعليم العالي"، و"الصعوبات التي تواجه أسر ذوي الإعاقة"، و"حقوق البالغين من ذوي الإعاقة في المملكة". إضافة إلى جلسة حوارية استعرضت خبرات طالبات وخرّيجات من ذوي الإعاقة.

ويأتي ملتقى "جودة الحياة الجامعية والمهنية لذوي الإعاقة" ضمن مساهمات كلية التربية والتنمية البشرية لتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن 2025، من خلال التميُّز في التعليم والتعلُّم، وإيجاد بيئة جامعية داعمة للصحة والرفاهية، ومدِّ جسور التواصل مع المجتمع المحلِّي عبر تقديم مبادرات وبرامج إثرائية، معرفية وتوعوية.