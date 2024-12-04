وأضاف الربيعة أن عدد إجمالي الدول المستفيدة من البرامج الطبية التطوعية لجراحة وقسطرة القلب بلغ 16 دولة من مختلف أنحاء العالم، فيما بلغ إجمالي البرامج الطبية التطوعية لجراحة وقسطرة القلب 108 برامج في مختلف دول العالم.
وأشار الدكتور عبدالله الربيعة إلى أن منطقة المدينة المنورة دائمًا في صدارة قائمة المشاركين في المبادرات التطوعية الإنسانية.
كانت هذه تفاصيل خبر سلمان للإغاثة: إنشاء مدينة لوجستية للعمل الإنساني على سواحل البحر الأحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.