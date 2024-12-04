سلمان للإغاثة: إنشاء مدينة لوجستية للعمل الإنساني على سواحل البحر الأحمر

أوضح المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله الربيعة، في مؤتمر المدينة المنورة الدولي الثالث لأمراض القلب، ضمن إحدى المبادرات التطويرية الخاصة بالمركز «إنشاء مدينة لوجستية إنسانية للعمل الإنساني على سواحل البحر الأحمر»، حيث حرص المركز على أن يكون مرجعًا للمملكة العربية السعودية بتوثيق وإبراز الدور الإنساني السعودي في المنصات العالمية، كما يقدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خدماته لأكثر من 105 دول حول العالم.

وأضاف الربيعة أن عدد إجمالي الدول المستفيدة من البرامج الطبية التطوعية لجراحة وقسطرة القلب بلغ 16 دولة من مختلف أنحاء العالم، فيما بلغ إجمالي البرامج الطبية التطوعية لجراحة وقسطرة القلب 108 برامج في مختلف دول العالم.

وأشار الدكتور عبدالله الربيعة إلى أن منطقة المدينة المنورة دائمًا في صدارة قائمة المشاركين في المبادرات التطوعية الإنسانية.