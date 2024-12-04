معرض لمخرجات الأقسام التدريبية بالمدينة

واشتمل المعرض على منسوجات من تصميم وتنفيذ متدربات قسم تقنية تصميم وتصنيع الأزياء، كما احتوى المعرض على ركن لأعمال متدربات قسم تقنية التزيين والتجميل في تساريح الشعر والمكياج الإعلامي.
واستعرضت متدربات قسم تقنية الوسائط المتعددة وتقنيات الويب أعمالهن في تصميم الموشن جرافيك، المواقع الإلكترونية، تصميم الفيديو، مونتاج الصوت، تصميم الشعارات، كما قدمت متدربات قسم تقنيات الأعمال المكتبية عددا من مشروعات وتصاميم المكاتب والشركات.
وفي ختام المعرض كرمت عميدة الكلية أفضل مشروع على مستوى القسم التدريبي.
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