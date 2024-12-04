3 مبادرات خضراء

أعلنت مؤسسة تنمية الغطاء النباتي «مروج»، عن إطلاق ثلاث مبادرات بيئية جديدة ضمن « السعودية الخضراء»، بالتزامن مع استضافة المملكة لمؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16» في الرياض من 2 إلى 13 ديسمبر 2024م، وبهذا يصل إجمالي مبادرات المؤسسة إلى تسع؛ ثلاث منها اكتملت بنجاح، وثلاث قيد التنفيذ، وثلاث معتمدة تم الإعلان عنها أمس مع انطلاق أعمال النسخة الرابعة من «منتدى مبادرة السعودية الخضراء» تحت شعار «بطبيعتنا نبادر»، مما يعكس التزامها المستمر بتعزيز الاستدامة البيئية وتوسيع نطاق تأثيرها الإيجابي. وأكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة «مروج» المهندس وائل بوشة أن هذه المبادرات تأتي في توقيت محوري لتعزيز الجهود الوطنية نحو الاستدامة البيئية، مشيرًا إلى أنها تجمع بين الابتكار وروح الشراكة لتحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، حيث تمثل كل مبادرة خطوة ملموسة نحو مستقبل أكثر خضرة واستدامة. المبادرات الـ 3 01 المساجد الخضراء تهدف إلى زراعة 10.500 شجرة 02 زراعة المانجروف زراعة 400 ألف شجرة مانجروف في مكة المكرمة والشرقية 03 المسؤولية المجتمعية ونثر البذور نثر 300 مليون بذرة في 5 محميات



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