شكرا لقرائتكم خبر عن "الهلال الأحمر" يعيد النبض لمعتمرة مصرية بمكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الهلال الأحمر السعودي

الدمام - شريف احمد - استجابت الفرق الإسعافية لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة مساء أمس بالمسجد الحرام لبلاغ إغماء لمعتمرة من الجنسية المصرية في العقد السادس من العمر في حجر إسماعيل بصحن الطواف.وباشرت الفرقة الإسعافية عملها بإجراء الإسعافات الأولية وفق البروتوكول المتبع لمثل هذه الحالات، وتبين أن حالتها توقف قلب، وفوراً جرى عمل الإنعاش القلبي الرئوي حتى عاد لها النبض، ونقلها فوراً إلى مستشفى اجياد العام.وتجدر الإشارة أن هيئة الهلال الأحمر السعودي تعمل على توفير كافة الإمكانيات البشرية والإسعافية لخدمة المعتمرين والزوار لبيت الله الحرام.كما وفرت الهيئة في أماكن متفرق داخل المسجد الحرام أكثر من 15 جهاز إزالة الرجفان البطيني AED (جهاز الصدمات القلبية)، وهو جهاز محمول يمكن استخدامه لعلاج حالات توقف القلب والتنفس.