شكرا لقرائتكم خبر عن ملتقى "تخصصك الجامعي" يدعم طلبة مدارس الرياض بمجالات التعليم والتوظيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظّمت مدارس الرياض اليوم الثلاثاء، مُلتقى "تخصّصكَ الجامعيّ" الثالث، لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية، لتوعيتهم بمستقبلِ سوقِ العملِ وكيفية اختيار التخصّص الجامعيّ ودعمهم في عمليتي الاختيار واتخاذ القرار، من خلال محاضرات وورش عمل قدمها عدد من المتخصصّين في مجالاتِ التعليم والتدريب والتوظيف، بالإضافة إلى معرض يضم الجامعات المحليّة والدّوليّة والأكاديميات (حوالي 44 جامعة ومؤسّسة تعليميّة). اختيار التخصص الجامعي وأوضح مدير عام المدارس عبدالرّحمن الغفيلي، أن الملتقى يهدف لمساعدة الطلاب والطالبات في اختيار التخصص الجامعي المناسب الذي يقود إلى التخصص المهني في المستقبل، للإسهام في بناء الوطن ونهضته برؤية وطنية طموحة تراهن على الشباب، وتسعى لإعدادهم وتمكينهم، والاستثمار في العنصر البشري أحد أهم بنودها ومستهدفاتها.

يذكر أن مدارس الرياض خصصت يومي الاثنين والثلاثاء لطلابها وطالباتها، ويومي الأربعاء والخميس لطلبة منطقة مدينة الرياض.

كما خُصّص لكل جامعة ومنظمة ركن عُرِض فيه إمكاناتها والتخصّصات التي تحويها ونشرات تفصيليّة بكلّ تخصّص وسبل الالتحاق بها، وكل ما يلزم الطّلاب لمعرفته عنها، وعينت مسؤولًا من طرفها للإجابة عن استفسارات وتساؤلات الطّلبة.

