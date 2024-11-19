شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يوقع مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس تنسيقي مع نظيره البرازيلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، وزير خارجية جمهورية البرازيل الاتحادية ماورو فييرا، وذلك على هامش انعقاد قمة دول مجموعة العشرين.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها، ومناقشة المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها. مجلس التنسيق السعودي البرازيلي كما جرى خلال اللقاء التوقيع على مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس التنسيق السعودي البرازيلي، استكمالًا لما تم الاتفاق عليه بين قيادتي البلدين أثناء زيارة الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، إلى المملكة بتاريخ 30 نوفمبر 2023م.

وحضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية البرازيل الاتحادية فيصل بن إبراهيم غلام، ومدير عام مكتب سمو الوزير عبدالرحمن الداود.