شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الداخلية تشارك في معرض "سيتي سكيب العالمي" بنسخته الثانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشارك وزارة الداخلية، غدًا الاثنين، في معرض "سيتي سكيب العالمي" بنسخته الثانية، الذي تنظمه وزارة البلديات والإسكان في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم- شمال مدينة الرياض تحت شعار "مستقبل الحياة"، حتى (14 نوفمبر 2024م).

ويستعرض جناح وزارة الداخلية، تعزيز منظومة الأمن الداخلي وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإمكاناتها في حفظ الأمن، وتأمين الحدود وإدارة الأزمات والكوارث، وتعزيز العمل الميداني والسلامة المرورية وجهودها في خفض وفيات حوادث الطرق بنسبة (50%)، وتمديد فترة تخفيض سداد غرامات المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها بنسبة (50%) والمحافظة على أمن البيئة واستدامتها، وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

