شكرا لمتابعة خبر عن معالج نفسي: حالات طلاق حدثت لمعاناة الزوج من اضطراب الاكتناز القهري .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف المعالج النفسي الإكلينيكي، وليد الزهراني، أن هناك الكثير من حالات الطلاق التي حدثت، بسبب معاناة الزوج من اضطراب الاكتناز القهري.

وتابع الزهراني أن هناك أزواج يقومون باكتناز أشياء ليس لها أهمية، مما يسبب يوتر العلاقة بالزوجة، ويحدث الانفصال.

وأشار خلال حديثه أن هذا الاضطراب يكون منتشر بين الرجال أكثر منه بين النساء، مؤكدًا أن لديهم حب لامتلاك الأشياء.

وأكد أن العلاج الأهم لهذا الاضطراب، هو العلاج المعرفي السلوكي حيث يحتاج الشخص إلى تصحيح أفكار وضبط مفاهيم، بالإضافة إلى أن الناحية الدوائية لها أهمية.