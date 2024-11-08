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معالج نفسي: حالات طلاق حدثت لمعاناة الزوج من اضطراب الاكتناز القهري .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - كشف المعالج النفسي الإكلينيكي، وليد الزهراني، أن هناك الكثير من حالات الطلاق التي حدثت، بسبب معاناة الزوج من اضطراب الاكتناز القهري.

وتابع الزهراني أن هناك أزواج يقومون باكتناز أشياء ليس لها أهمية، مما يسبب يوتر العلاقة بالزوجة، ويحدث الانفصال.

وأشار خلال حديثه أن هذا الاضطراب يكون منتشر بين الرجال أكثر منه بين النساء، مؤكدًا أن لديهم حب لامتلاك الأشياء.

وأكد أن العلاج الأهم لهذا الاضطراب، هو العلاج المعرفي السلوكي حيث يحتاج الشخص إلى تصحيح أفكار وضبط مفاهيم، بالإضافة إلى أن الناحية الدوائية لها أهمية.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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