شكرا لمتابعة خبر عن باكستاني يتحدث اللهجة السعودية بطلاقة ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - اثار حسين حبيب الله الباكستاني المقيم في المملكة ، اعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، بطريقه تحدثه والقائه القصائد باللغة العربية من تأليفه .

وقال حبيب الله من خلال لقائه في برنامج سيدتي ، انه اعتاد على كتابة القصائد في المجلات ومنها قصيدة اهداها لزوجته والتي تتقن هي ايضاً اللهجة السعودية .

واضاف حبيب الله في حواره ” دائماً اواجه مواقف طريفة وخاصة نقاط التفتيش ، حينما يظنون اني سعودي ، فلما اعطيهم الاثبات ، بعضهم يستغربون انهم ما اثباتي”.

وأكد حبيب الله أنه حينما يكون متواجد في بلده باكستان ويسمعون كلامه باللغة العربية ، تتغير المعاملة 180 درجة ، ويكون هناك تقدير واحترام في المعاملة ، رغبة منهم في رد جميل المملكة عليهم .