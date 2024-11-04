شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة ومولدوفا توقعان اتفاقية تعاون لتعزيز التنسيق الثنائي والان نبدء بالتفاصيل

العلاقات بين السعودية ومولدوفا

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية مولدوفا ميخاي بوبشوي.وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومناقشة المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.عقب ذلك جرى التوقيع على الاتفاقية العامة للتعاون بين حكومتي البلدين، والتي تهدف إلى تعزيز التنسيق الثنائي في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.حضر الاستقبال، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية رومانيا (غير المقيم) لدى جمهورية مالدوفا الدكتور محمد خياط.