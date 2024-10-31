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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة المعارض: الرياض ستكون من أول 10 مدن في العالم والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أكد رئيس الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات فهد بن عبد المحسن الرشيد، أن مدينة الرياض ستكون من أول 10 مدن في العالم، موضحًا أن المملكة تعد من اقتصادات مجموعة العشرين الذي ينمو بوتيرة متسارعة حيث ارتفع مقدار النمو للصناعات غير النفطية إلى7%.
جاء ذلك في كلمة له خلال مشاركته في فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار المنعقد في العاصمة الرياض، مبينًا أن رؤية المملكة 2030م دفعت صناعة المعارض والمؤتمرات باتجاه جديد، حيث تجاوز عدد الفعاليات 17 ألف خلال 2023، مشددًا على ضرورة بذل المزيد من الجهود لزيادة هذا العدد ليصل إلى 40 ألف فعالية بحلول عام 2030م.
وأوضح أن الذكاء الاصطناعي سيمثل تغييرًا كبيرًا في حياتنا، خاصة فيما يتعلق بتكيف مدننا، وسيغير العالم وسوق العمل نحو مستقبل جديد، مفيدًا أن استخدام الذكاء الإصطناعي جزء لا يتجزأ من حياتنا في ظل العالم الرقمي الذي ننطلق نحوه، موضحًا أن الفعاليات مثل مبادرة مستقبل الاستثمار تعتمد بشكل أساسي على الجانب الفني وليس العلمي، ما يعكس أهمية الابتكار والتفكير الإبداعي.
جاء ذلك في كلمة له خلال مشاركته في فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار المنعقد في العاصمة الرياض، مبينًا أن رؤية المملكة 2030م دفعت صناعة المعارض والمؤتمرات باتجاه جديد، حيث تجاوز عدد الفعاليات 17 ألف خلال 2023، مشددًا على ضرورة بذل المزيد من الجهود لزيادة هذا العدد ليصل إلى 40 ألف فعالية بحلول عام 2030م.
إكسبو 2030وأفاد الرشيد أن استضافة إكسبو 2030 تُعد مكسبًا كبيرًا للمملكة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - ، حيث يجمع الحدث العالمي الدول معًا، ويعكس الرؤية التي ترتكز على التطلعات المستقبلية.
وأوضح أن الذكاء الاصطناعي سيمثل تغييرًا كبيرًا في حياتنا، خاصة فيما يتعلق بتكيف مدننا، وسيغير العالم وسوق العمل نحو مستقبل جديد، مفيدًا أن استخدام الذكاء الإصطناعي جزء لا يتجزأ من حياتنا في ظل العالم الرقمي الذي ننطلق نحوه، موضحًا أن الفعاليات مثل مبادرة مستقبل الاستثمار تعتمد بشكل أساسي على الجانب الفني وليس العلمي، ما يعكس أهمية الابتكار والتفكير الإبداعي.