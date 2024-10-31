شكرا لقرائتكم عبدالعزيز بن سعود ووزير الداخلية البحريني يتفقدان جسر الملك فهد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قام صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي الفريق أول الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية في مملكة البحرين، اليوم، بزيارة تفقدية لجسر الملك فهد الرابط بين المملكة ومملكة البحرين الشقيقة.

وكان في استقبال الأمير عبدالعزيز بن سعود والشيخ راشد آل خليفة لدى وصولهما الجسر، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، ومعالي محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رئيس مجلس إدارة جسر الملك فهد المهندس سهيل بن محمد أبانمي.

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مشروعات المؤسسة العامة لجسر الملك فهد

واطلع الأمير عبدالعزيز بن سعود والشيخ راشد آل خليفة خلال الجولة على مشروعات المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، ومنها مشروعات توسعة مناطق الإجراءات وزيادة الطاقة الاستيعابية التي تهدف إلى تسهيل إجراءات عبور المسافرين بين البلدين، تنفيذاً للتوجيهات الصادرة من مجلس التنسيق السعودي البحريني الذي يرأس أعماله صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين – حفظهما الله -.

واستمعا لشرح عن أداء العمل في صالة المسافرين المخصصة لمستخدمي النقل العام، وعن مسارات الرسوم الخاصة بالدفع المسبق التي تقلص متوسط زمن انتظار سالكيها عند بوابات الرسوم إلى أقل من 15 ثانية فقط.

حضر الزيارة معالي مساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ومعالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد بن محمد البتال، ومعالي مدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت، ومعالي المستشار في رئاسة أمن الدولة الأستاذ أحمد بن محمد الثقفي، ومعالي مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، ومعالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، ومدير عام مكتب وزير الداخلية للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، ومساعد رئيس الاستخبارات العامة لشؤون الاستخبارات المكلف اللواء الركن خالد بن عبدالرحمن العتيبي، ومدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية والتعاون الدولي أحمد بن سليمان العيسى، ومدير إدارة العلاقات العربية والخليجية بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك عبدالرحمن بن حسن المنيف، ومدير عام التعاون الدولي بالهيئة الوطنية للأمن السيبراني المهندس بدر بن إبراهيم بن سلمه.