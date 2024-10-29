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عبر "أبشر".. "الداخلية" تعلن نتائج القبول للعمل بقطاعات الوزارة

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اليوم- الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول الموحد للعمل بقطاعات وزارة الداخلية، على رتبة "وكيل رقيب - جندي" للرجال.
وتشمل (مديرية الأمن العام - المديرية العامة لمكافحة المخدرات - المديرية العامة للدفاع المدني - المديرية العامة للجوازات - القوات الخاصة للأمن البيئي).
وأوضح الأمن العام عبر حسابه بمنصة "إكس" اليوم الثلاثاء، أن الإدارة تعلن النتائج عبر منصة أبشر - توظيف من خلال هذا الـــــرابــــــــط.
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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