شكرا لقرائتكم خبر عن عبر "أبشر".. "الداخلية" تعلن نتائج القبول للعمل بقطاعات الوزارة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول الموحد للعمل بقطاعات وزارة الداخلية، على رتبة "وكيل رقيب - جندي" للرجال.

وتشمل (مديرية الأمن العام - المديرية العامة لمكافحة المخدرات - المديرية العامة للدفاع المدني - المديرية العامة للجوازات - القوات الخاصة للأمن البيئي).

وأوضح الأمن العام عبر حسابه بمنصة "إكس" اليوم الثلاثاء، أن الإدارة تعلن النتائج عبر منصة أبشر - توظيف من خلال هذا الـــــرابــــــــط.