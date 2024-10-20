شكرا لمتابعة خبر عن فلكية جدة: سماء الوطن العربي تشهد الليلة اقتران القمر بالمشتري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تشهد سماء العالم العربي قبل منتصف الليل اليوم الأحد ولبقية الليل، رصد اقتران القمر الأحدب المتناقص بكوكب المشتري عملاق النظام الشمسي، في ظاهرة مشاهدة بسهولة بالعين المجردة.

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، أن كوكب المشتري رابع ألمع جسم في قبة السماء بعد الشمس والقمر والزهرة، سيظهر كنقطة بيضاء ساطعة للراصد بالعين المجردة وعند رصده من خلال المنظار أو تلسكوب صغير سيشاهد قرص الكوكب وحوله أقماره الأربعة الكبيرة التي تعرف باسم ” أقمار غاليلو ” وهي( غانميد، كاليستو، يوروبا، إيوا ) حيث تظهر كنقاط ضوئية صغيرة قرب المشتري.

وأشار إلى أنه خلال ساعات الليل تنتقل هذه الأجسام ظاهرياً نحو الغرب نتيجة دوران الأرض حول محورها ولكن الحركة الحقيقية للقمر هي نحو الشرق بالنسبة للنجوم، لافتًا النظر إلى أنه بمراقبة موقع القمر في نفس الوقت كل يوم يلاحظ بأن حركته تكون نحو الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب في دائرة البروج، لذلك في اليوم التالي سيلاحظ أن القمر قد ابتعد عن المشتري مندفعًا نحو الشرق وهي حركته الطبيعية في مداره حول الأرض.