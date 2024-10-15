رئيس البعثة الإقليمية للصليب الأحمر يثمّن دعم المملكة للمتضررين في غزة

#منظمة_التعاون_الإسلامي تعرب عن إدانتها الشديدة لاستمرار تصاعد وتيرة جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال ضد الفلسطينيين خصوصًا في شمال #غزة



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