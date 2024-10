شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البعثة الإقليمية للصليب الأحمر يثمّن دعم المملكة للمتضررين في غزة والان نبدء بالتفاصيل

التضامن الإنساني

ثمّن رئيس البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مامادو سو، وقوف المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إلى جانب الشعب الفلسطيني للتخفيف من معاناته جراء الأزمة الإنسانية الراهنة، معربًا عن شكره الجزيل للدعم السعودي المقدم للجنة الصليب الأحمر الذي أسهم في القيام بواجباتها تجاه المتضررين في قطاع غزة.جاء ذلك خلال توقيع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لمذكرة تعاون مشترك في مدينة الرياض اليوم مع مركز الملك سلمان للإغاثة لتلبية الاحتياجات الإنسانية في قطاع غزة. وأوضح مامادو سو أن المذكرة التي تم توقيعها اليوم بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومركز الملك سلمان للإغاثة تعد خطوة مهمة نحو تخفيف المعاناة العميقة لأهالي غزة، مبينًا أن التبرعات السخية التي تقدر بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي ستساعد كثيرًا في تلبية الاحتياجات الحيوية لسكان غزة، مؤكدًا أن المساعدات ستصل إلى أولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها في قطاع غزة.وأشاد بالتبرع السخي الذي تقدمه المملكة من خلال ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، مبينًا أن ذلك يعد رمزًا مهمًا من رموز التضامن الإنساني والعالمي.