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شكرا لقرائتكم التجارة: 3 حالات يحق فيها الحصول على سيارة بديلة أو تعويض مالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - قالت وزارة التجارة إنه يحق الحصول على سيارة بديلة أو تعويض مالي إذا تعذر الانتفاع بالسيارة بسبب 3 حالات.
وتابعت التجارة عبر منصة إكس، مساء اليوم الاثنين: أنه يحق الحصول على سيارة بديلة أو تعويض مالي إذا تعذر الانتفاع بالسيارة بسبب:
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– عدم توفير قطع الغيار
– خلل ضمن الضمان
– عدم التقيد بالمواعيد المحددة
وأضافت وزارة التجارة أنه لمزيد من المعلومات، يمكن قراءة دليل حقوق وواجبات المستهلك: هنا.
استمرار الضمان على السيارة
وفي وقت سابق، أعادت وزارة التجارة، التذكير بأبرز الشروط لاستمرار الضمان على السيارة.
وقالت التجارة في إنفوجراف صادر عنها: إن من أبرز الشروط هي:
- ألا يكون العطل ناتجًا عن إهمال أو سوء استخدام المستهلك للمنتج وعدم التزامه بتعليماته.
- عدم التزام المستهلك بالصيانة الدورية (بحسب توصيات المنتج)
- ألا يكون العطل ناتجًا عن الكوارث الطبيعية أو الظروف القاهرة.