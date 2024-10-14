شكرا لقرائتكم التجارة: 3 حالات يحق فيها الحصول على سيارة بديلة أو تعويض مالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قالت وزارة التجارة إنه يحق الحصول على سيارة بديلة أو تعويض مالي إذا تعذر الانتفاع بالسيارة بسبب 3 حالات.

وتابعت التجارة عبر منصة إكس، مساء اليوم الاثنين: أنه يحق الحصول على سيارة بديلة أو تعويض مالي إذا تعذر الانتفاع بالسيارة بسبب:

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– عدم توفير قطع الغيار

– خلل ضمن الضمان

– عدم التقيد بالمواعيد المحددة

وأضافت وزارة التجارة أنه لمزيد من المعلومات، يمكن قراءة دليل حقوق وواجبات المستهلك: هنا.

استمرار الضمان على السيارة

وفي وقت سابق، أعادت وزارة التجارة، التذكير بأبرز الشروط لاستمرار الضمان على السيارة.

وقالت التجارة في إنفوجراف صادر عنها: إن من أبرز الشروط هي: