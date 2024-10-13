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إنقاذ 4 مواطنين تعطلت واسطتهم البحرية في عرض البحر بالمدينة المنورة

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واس - المدينة المنورة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة (4) مواطنين تعطلت واسطتهم البحرية في عرض البحر، وتم تقديم المساعدة لهم.
وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالالتزام بإرشادات السلامة البحرية والتأكد من سلامة الوسائط البحرية قبل الإبحار والاتصال بالرقمين (911) في منطقتي مكة المكرمة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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