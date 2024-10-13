السعودية | انطلاق الجسر الجوي الإغاثي السعودي لدعم لبنان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

انطلق الجسر الجوي الإغاثي السعودي إلى لبنان، اليوم الأحد، عبر أول الطائرات المحملة بالمساعدات الطبية والإغاثية والغذائية العاجلة التي ستصل إلى مطار رفيق الحريري في بيروت.

وتضمنت الطائرة الأولى السعودية أكثر من 40 طناً من المواد الإغاثية لدعم متضرري الحرب في لبنان، وفقا لـ “العربية” .

كما يرافق طائرة المساعدات السعودية فريق إغاثي لعمليات الإنقاذ.

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