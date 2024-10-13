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السعودية | انطلاق الجسر الجوي الإغاثي السعودي لدعم لبنان

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

انطلق الجسر الجوي الإغاثي السعودي إلى  لبنان، اليوم الأحد، عبر أول الطائرات المحملة بالمساعدات الطبية والإغاثية والغذائية العاجلة التي ستصل إلى مطار رفيق الحريري في بيروت.

وتضمنت الطائرة الأولى أكثر من 40 طناً من المواد الإغاثية لدعم متضرري الحرب في لبنان، وفقا لـ “العربية”  .

كما يرافق طائرة المساعدات السعودية فريق إغاثي لعمليات الإنقاذ.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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