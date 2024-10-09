شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الباحة يشيد بجهود وزير الشؤون الإسلامية في العناية ببيوت الله والان نبدء بالتفاصيل

العناية ببيوت الله

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، في مكتبه بالإمارة اليوم، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.ونوه سموه في بداية اللقاء بما توليه القيادة الرشيدة من رعاية واهتمام ببيوت الله ومرافقها، وتقديم أرقى الخدمات لها.وأشاد سمو الأمير الدكتور حسام بن سعود بالجهود الكبيرة والمتواصلة التي يقدمها معالي وزير الشؤون الإسلامية في تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة في العناية ببيوت الله التي من نتائجها توقيع عقود الصيانة والتشغيل لجميع جوامع المنطقة فيما بلغت عقود الصيانة للمساجد بنسبة 66٪؜ في إطار الاهتمام والعناية ببيوت الله.فيما أشاد الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ بالدعم غير المحدود الذي تلقاه الوزارة من القيادة الرشيدة للقيام بأعمالها المنوطة بها في خدمة بيوت الله والدعوة إليه وفق منهج الوسطية والاعتدال، منوهًا بدعم ومتابعة سمو أمير منطقة الباحة لمشاريع وخدمات الوزارة بالمنطقة وحرصه على دعم عمل قطاعات الوزارة بالمنطقة بما يحقق أهداف وتطلعات القيادة، وبما يخدم المواطن والمقيم.