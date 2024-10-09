شكرا لمتابعة خبر عن متحدث أمانة جدة: لن نسمح بإعادة الأحياء العشوائية.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد محمد البقمي، المتحدث الرسمي لأمانة جدة، على الاستمرار في مشروع تطوير الأحياء العشوائية .

وقال “البقمي” خلال تصريحات لقناة “العربية”: مشروع تطوير الأحياء العشوائية، هو من أهم المشاريع بالمملكة العربية السعودية .

وتابع: الهدف من المشروع هو تحسين جودة الحياة لسكان هذه الأحياء ، ولن نسمح بإعادة الأحياء العشوائية وبدأنا بإزالة مواقع في حي الحرازات تم بناؤها بدون صكوك شرعية .