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متحدث أمانة جدة: لن نسمح بإعادة الأحياء العشوائية.. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - أكد محمد البقمي، المتحدث الرسمي لأمانة جدة، على الاستمرار في مشروع تطوير الأحياء العشوائية .

وقال “البقمي” خلال تصريحات لقناة “العربية”: مشروع تطوير الأحياء العشوائية، هو من أهم المشاريع بالمملكة العربية .

وتابع: الهدف من المشروع هو تحسين جودة الحياة لسكان هذه الأحياء ، ولن نسمح بإعادة الأحياء العشوائية وبدأنا بإزالة مواقع في حي الحرازات تم بناؤها بدون صكوك شرعية .

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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