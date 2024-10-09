شكرا لمتابعة خبر عن سفارة المملكة في الولايات المتحدة تحذر المواطنين من تداعيات إعصار ميلتون والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - طالبت سفارة المملكة في الولايات المتحدة الأمريكية، المواطنين الموجودين في ولايات جورجيا‬ ونورث كارولاينا وساوث‬ ‫كارولاينا، بأخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات السلطات المحلية.

ويأتي ذلك بعد إعلان حالة الطوارئ في تلك الولايات المتوقع تأثرها خلال الساعات القادمة من تداعيات إعصار “ميلتون”.

ودعت السفارة في حالات الطوارئ إلى الاتصال على أرقام طوارئ السفارة التالية:

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