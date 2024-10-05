السعودية تقيم أضخم حدث صحي عالمي

تستعد المملكة لإطلاق أعمال النسخة السابعة من ملتقى الصحة العالمي تحت شعار "استثمر في الصحة"، وذلك في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم شمال مدينة الرياض، خلال الفترة 21 إلى 23 أكتوبر لعام 2024م، بمشاركة أكثر من 1200 شركة عالمية ومحلية وعلامة تجارية في قطاع الصحة من أكثر من 70 دولة، وأكثر من 500 خبير ومتحدث لمناقشة آخر التطورات في القطاع الصحي والاستثمار فيه، وعرض أحدث التقنيات بوجود المبتكرين والمستثمرين في القطاع الصحي.

ويمثل الملتقى منصة ووجهة عالمية لمناقشة آخر التطورات الصحية واستعراض أحدث الابتكارات والفرص الاستثمارية حيث يعد من أكثر ثلاثة ملتقيات صحية حضورًا، وأحد أسرع الملتقيات الصحية نموًا على مستوى العالم، ويهدف إلى رفع مستوى الوعي الصحي من خلال تحفيز الأفراد للاستثمار في صحتهم بما يحقق لهم صحة أفضل، وجذب الاستثمارات المحلية العالمية عبر تعزيز الاستثمار في القطاع الصحي، ويتضمن العديد من الابتكارات والتقنيات الصحية التي تسهم في تعزيز الصحة العامة للأفراد، كما سيتم الإعلان عن إطلاقات واتفاقيات استثمارية ضخمة في العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع الصحي.

ويضم الملتقى في نسخة هذا العام معرضًا فريدًا من نوعه لكل ما يخص الاستثمار في صحة الأفراد والأعمال، ويعد فرصة لاكتشاف العديد من المجالات الطبية والصحية، من خلال منطقة الابتكار التي تتيح اكتشاف أحدث التطورات الرائدة والأفكار المبتكرة، ومنطقة الاستثمار التي يمكن من خلالها معرفة أحدث اللوائح والمبادرات الحكومية.

ويمثل الملتقى منصة لتبادل المعارف والخبرات، وفرصة لاستعراض أفضل الممارسات والابتكارات والتقنيات الطبية الحديثة، حيث يضم أكثر من 100 جلسة حوارية؛ سيتحدث خلالها المتخصصون في المجالات الطبية والصحية، حول جوانب رئيسية لنظام الرعاية الصحية والاستثمار في المملكة في سياق برنامج تحول القطاع الصحي، إلى جانب العديد من الابتكارات والمنتجات في أكثر من 9 مجالات صحية منها: التقنية الحيوية، والرعاية الصحية والخدمات العامة، والتصوير والتشخيص، ومعدات وأجهزة المختبرات، إضافة إلى الأدوية والتغذية وأنظمة وحلول تقنية المعلومات، بمشاركة +500 متحدث في أربع منصات على مدار ثلاثة أيام؛ بهدف تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات حول أحدث المستجدات الصحية، كما يتيح للممارسين الصحيين أكثر من 100 ساعة تدريب طبي مستمرة ومعتمدة.

يذكر أن الملتقى يجسد الحدث الصحي الأكبر في المملكة، حيث يقام للمرة السابعة على التوالي، وتمثل النسخة للعام 2024 من الملتقى الأوسع والأضخم على الإطلاق، بمساحة عرض أوسع، وزيادة كبيرة في أعداد الحضور، وتحسينات في المرافق، ويجمع كبرى الشركات العالمية والمحلية، والخبراء والمتحدثين في مختلف المجالات الصحية من مختلف دول العالم.

وأتاحت وزارة الصحة المجال للمهتمين بالتسجيل في الملتقى وحضور فعالياته والاستفادة من المتخصصين في المجال الصحي، وذلك عبر الرابط التالي: www.globalhealthsaudi.com//.