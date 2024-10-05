شكرا لقرائتكم خبر عن في يومهم العالمي.. فعاليات منوعة للاحتفاء بالمعلمين والمعلمات بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الاحتفاء بالمعلمين والمعلمات في السعودية

تكريم المعلمين والمعلمات

الدمام - شريف احمد - تنظم الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة العديد من الفعاليات للاحتفاء بالمعلمين والمعلمات بمناسبهم يومهم العالمي، الذي يوافق الخامس من شهر أكتوبر.ويأتي هذا العام تحت شعار (تقدير أصوات المعلمين: عقد اجتماعي جديد للتعليم)، من خلال مجموعة من فعاليات تكريم المعلمين والمعلمات وفق ثلاث مستويات (المدرسة – مكتب التعليم ـ الإدارة العامة)، إلى جانب تكريمهم في عدد من المراكز التجارية الشهيرة من خلال الشراكات المجتمعية القائمة.ويبدأ الاحتفاء بالمعلمين والمعلمات في المدارس من يوم غدٍ الأحد ويستمر حتي الخميس القادم، فيما يتمثل الاحتفاء الرئيسي للمناسبة، في رعاية سمو محافظ جدة الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي للحفل الذي سيقام تكريمًا للمعلمين والمعلمات خلال الأسبوع القادم.وأوضحت المدير العام للتعليم بمحافظة جدة منال اللهيبي، أنه وضعت خطة مزامنة للاحتفاء بالمعلمين والمعلمات بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، من خلال فعاليات احتفاء يشارك فيها منسوبي الإدارة المدارس، تُبرز دورهم في بناء الأجيال ومساهمتهم الفاعلة من خلال رسالتهم السامية في تنمية الوطن.وكذلك تعزيز دورهم ومكانتهم في نفوس الطلاب والطالبات وتأصيل المبادرات الإيجابية تجاه المعلم، مشيرة إلى أن الجميع يقف تقديرًا لعظيم أثر المعلم وسمو رسالته، لذلك يفخر تعليم جدة على الدوام بمعلميه ومعلماته وبما يقدمونه من إسهامات جليلة في إعداد وتأهيل أجيال تنافس العالم وتسبقه إلى التقدم والرقي والابتكار.وأوضح رئيس قسم شؤون المعلمين بتعليم جدة عبد الرحمن المالكي، أن فعاليات الاحتفاء والتكريم للمعلمين والمعلمات بهذه المناسبة، بدأت بالفعل على مستوى الشراكات المجتمعية.وأشار إلى تكريم عدد من المعلمين والمعلمات المتميزين من مختلف مدارس تعليم جدة، في الاحتفالات التي نظمتها جمعية المبادرات المتميزة بالشراكة مع تعليم جدة بمركز ردسي مول، تقديرًا لعطائهم وتميزهم في أداء رسالتهم السامية، إلى جانب تكريم مجموعة منهم في مركز الأندلس مول خلال الأيام القادمة.ولفت كذلك إلى الاحتفاء بالمعلمين والمعلمات ضمن جناح تعليم جدة، المشارك بمعرض الشرق الأوسط الخامس للتعليم والتدريب الذي يقام بمركز جدة للمنتديات والفعاليات خلال الفترة من 5 – 7 أكتوبر.