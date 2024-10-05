السعودية | إقبال كبير من الزوّار على مهرجان الرمان الوطني الـ 13

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

شهد مهرجان الرمان الوطني الـ13، الذي ينظمه فرع وزارة البيئة المياه والزراعية بمنطقة الباحة، وذلك بمحافظة القرى، إقبالًا كبيرًا ولافتًا من العارضين والزوار المواطنين والمقيمين، الذين يتوافدون على المهرجان لشراء الرمان، والاستمتاع بالفعاليات الثرية التي تتنوع ما بين توعوية وتسويقية وترفيهية.

وشاركت جامعة الباحة بثلاث ورش الأولى عن مشاكل وحلول زراعة الرمان قدمتها الدكتورة فاطمة العمري, والثاني قدمها الدكتور نجيب علي الصغير “العمليات الزراعية المثلى لزراعة وتنمية أشجار الرمان” فيما قدم الدكتور عبدالعزيز البقمي, الورشة الثالثة بعنوان ” الفوائد الطبية والغذائية للرمان “.

وأوضح عدد من الزوار والعارضين أن المهرجان يتميز بجودة وكميات الرمان المعروض، مؤكدين أهمية الفعاليات المتميزة التي يتضمنها المهرجان، التي أسهمت في جذب المتسوقين من داخل وخارج المنطقة، ومنها البرنامج التوعوي، إضافة إلى مسرح الطفل وما يتضمن من فعاليات تجذب الأطفال، وأنشطة الحرفيين الذين يعرضون مشغولاتهم اليدوية، ومنتجات الأسر المنتجة.

وحرص فرع الوزارة بالمنطقة على تنوع الفعاليات لدعم المهرجان، وجذب شريحة كبيرة من الجمهور للمشاركة، والإسهام في إنجاح المهرجان.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط