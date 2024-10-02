شكرا لقرائتكم خبر عن من بينها الشرقية.. ضباب على 7 مناطق خلال الصباح الباكر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من ضباب متباين الشدة على أجزاء من 7 مناطق خلال ساعات الصباح الباكر يوم الخميس، تستمر حتى الساعة 8 صباحًا .

وتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات، بالنسبة لأماكن الضباب الخفيف، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات . أماكن انتشار الضباب الشرقية: الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة والأحساء والعديد وبقيق.

مكة المكرمة: الشفا وميسان.

المدينة المنورة: الرايس وينبع.

الباحة: القرى والمندق والباحة وبلجرشي وبني حسن.

جازان: أبو عريش واحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.

تبوك: الوجه وأملج.

عسير: النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.