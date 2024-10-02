شكرا لقرائتكم خبر عن خلاف عائلي.. شرطة تبوك تكشف تفاصيل مقطع مرئي لصدم 3 أشخاص لمركبة امرأة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شرطة تبوك تفاصيل المحتوى المرئي المتداول، والذي يظهر 3 أشخاص يصطدمون بمركبة وإركاب امرأة معهم.

وقال المتحدث الرسمي لشرطة تبوك، إن رجال الأمن باشروا الواقعة في حينه، وتبين أن هناك خلافات عائلية، وتم اتخاذ الاجراءات النظامية، وجارٍ البحث عن من وثق ونشر ذلك .

