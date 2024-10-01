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القيادة تهنئ رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية بذكرى استقلال بلاده

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس بولا أحمد تينوبو، رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية نيجيريا الاتحادية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

تهنئة سمو ولي العهد

بعث صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس بولا أحمد تينوبو، رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية نيجيريا الاتحادية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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