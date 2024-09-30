شكرا لقرائتكم خبر عن "القيم الحضارية بمرحلة الوحدة والبناء".. المؤتمر الثالث عن تاريخ الملك عبد العزيز والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- تنظم جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المؤتمر الثالث عن تاريخ الملك عبد العزيز - رحمه الله.

يأتي المؤتمر هذا العام بعنوان "القيم الحضارية في مرحلة الوحدة والبناء في عهد الملك عبدالعزيز"، وذلك يومي 28 و29 / 07 / 1446هـ، الموافق 28 و29 / 01 / 2025م، في مبنى المؤتمرات بالمدينة الجامعية.

وبهذه المناسبة، رفع رئيس الجامعة الدكتور أحمد بن سالم العامري، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على رعايته الكريمة للمؤتمر، الذي يأتي لبيان الفكر الاقتصادي والاستدامة عند الملك عبدالعزيز -رحمه الله-. الفكر الاقتصادي للملك عبدالعزيز

أوضح أن المؤتمر في نسخته الثالثة يركز على الفكر الاقتصادي عند الملك عبد العزيز ودلائله التاريخية، ويدرس السياسات والنظم الاقتصادية في عهده -رحمه الله-، ويبرز دور الاقتصاد السعودي في عهد الملك عبد العزيز في تحقيق التنمية المستدامة، واستقصاء قيم وعوامل فاعلية الاقتصاد السعودي.

وبين الدكتور العامري، أن المؤتمر يشارك فيه هذا العام نخبة من العلماء والباحثين من جميع أنحاء العالم، ويصاحبه فعاليات وحلقات نقاش وورش عمل تناقش مصادر التاريخ الاقتصادي السعودي ومواجهة الأزمات الاقتصادية والمناهج الحديثة في دراسة التاريخ والتنمية والاقتصاد وبناء المؤسسات الاقتصادية الحكومية والخاصة، كما يتضمن المؤتمر معرضًا تاريخيًا، ومبادرات إثرائية متنوعة.